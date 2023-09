Continua, senza sosta, l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. A distanza di un altro sequestro avvenuto ad Ausonia, i militari dell'aliquota operativa, nei giorni scorsi, a seguito di una perquisizione hanno denunciato una sessantasettenne di Cassino, incensurata, per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, dopo una serie di verifiche e appostamenti, hanno individuato un capannone, con annesso fondo agricolo di proprietà e in uso alla donna, all'interno del quale è stata trovata la sostanza stupefacente del tipo marijuana. Più precisamente, sono state trovate tre piante di marijuana dall'altezza di circa 2,50 metri, tredici rami di marijuana essiccata e un contenitore con infiorescenza di marijuana per un totale di circa 37,50 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi di laboratorio. Controlli del genere saranno ulteriormente intensificati, così come disposto dal comando Provinciale di Frosinone.