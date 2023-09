Arrestato un trentenne per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Anagni ieri pomeriggio hanno fermato un cittadino italiano con precedenti. Era destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Frosinone che dispone la detenzione domiciliare con nove mesi di reclusione a seguito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale commessa ad Anagni nel 2016. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato trasferito nella sua abitazione per l'espiazione della pena.