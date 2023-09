Perde il cellulare ma gli viene restituito. È la storia a lieto fine che ha visto protagonista il vicesindaco e assessore all'ambiente Antonio Scaccia. La signora che ha ritrovato l'Iphone in zona Cavoni non ci ha pensato due volte ed è andata dritta al comando più vicino dei carabinieri. «Ci tengo a ringraziare pubblicamente la signora Annarita per il bel gesto - ha commentato Scaccia - Purtroppo non è da tutti al giorno d'oggi e le va dato onore». Una storia positiva per la città di Frosinone. Un gesto per niente scontato e sicuramente lodevole per la signora in questione. Poteva far finta di niente e non restituirlo. Invece questa volta a prevalere è stato il senso civico.