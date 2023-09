Che fine faranno i nostri amici a quattro zampe quando noi non ci saremo più? Chi si prenderà cura di loro? Un interrogativo che ogni proprietario, almeno una volta, si è posto. Quando la morte è improvvisa e non si riesce a pianificare la loro vita dopo un nostro involontario allontanamento o dopo la nostra scomparsa, solo l'abnegazione dei volontari può evitare che i nostri cani o gatti finiscano per strada. Senza nessuno che dia loro amore e cibo. Come i volontari dell'Enpa, sempre molto attivi a Cassino. Che dopo la recente scomparsa dell'amata giornalista Valentina Prato hanno preso in cura i suoi gatti Pashà, Chanel e Birbo (i suoi "bimbi", come lei soleva chiamarli).

Una "eredità" preziosa, per chi conosceva fino in fondo la professionista scomparsa martedì all'età di 51 anni a causa di un malore. Il suo incondizionato amore per i gatti era noto a tutti i suoi amici. E i suoi erano per lei molto di più di un animale d'affezione.

Ora, dopo l'iniziale presa in carico, è stato lanciato un appello per adottarli. Si tratta di una femmina e due maschi, abituati a stare in casa. Si trovano a Cassino. Adozioni anche singole. Per avere informazioni è possibile rivolgersi all'Enpa, che si sta occupando dei tre gatti, al numero 328-4838746.