Quarantaduenne si toglie la vita in casa, dolore nelle comunità di Aquino e Pontecorvo. D.B. da qualche tempo si era trasferito in un'abitazione ad Aquino, dopo aver vissuto per molto tempo a Pontecorvo. A mettere in moto i carabinieri della stazione di Aquino, guidata dal luogotenente Parrillo, alcuni amici a cui non rispondeva al telefono. Nel biglietto lasciato sarebbero emersi motivi personali. Verifiche in atto da parte dell'Arma.