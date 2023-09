Lacrime e palloncini bianchi per lo straziante addio a Iris De Vincenzi, la ragazza di 26 anni morta nel terribile incidente di martedì sera sulla superstrada Sora-Cassino insieme al suo fidanzato Alessio Tuzi e al diciottenne Alessandro Muscedere. Poco fa si è conclusa la cerimonia funebre nella chiesa di San Nicola, affollata da amici e conoscenti della ragazza. Uno strazio per i familiari della giovane, travolti da questa immane tragedia. Per tutta la durata della cerimonia, il sindaco Massimo Fiori ha proclamato il lutto cittadino. Sempre questa mattina, a Fontechiari, il funerale del fidanzato di Iris, Alessio Tuzi, che viaggiava con lei a bordo dell'auto che si è scontrata con quella guidata da Alessandro Muscedere.