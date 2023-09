Un'amara sorpresa per un cittadino di Boville Ernica. Giorni fa ha raggiunto il terreno di sua proprietà e ha trovato davanti ai suoi occhi numerosi rifiuti abbandonati. Sacchi neri e celesti in bella vista, con all'interno una grande quantità di materiale. Trovata anche una pianta d'ulivo completamente spezzata. Chi abbia messo in atto un simile scempio non è dato sapere, ma purtroppo l'inciviltà ha lasciato il segno. Una discarica a cielo aperto in un terreno privato, su una strada attualmente chiusa per lavori di adeguamento. Si tratta di materiale soprattutto edile ed elettrico. È stata danneggiata anche una pianta.

Purtroppo, quello dell'abbandono di rifiuti, in particolare in periferia, in terreni privati o a ridosso delle strade di campagna, è un fenomeno che non accenna a diminuire neppure sul territorio di Boville Ernica. Diverse, infatti, le segnalazioni di degrado e inciviltà segnalate anche nell'ultimo periodo. Purtroppo la mano dei soliti ignoti è sempre pronta a colpire. Sono tanti gli incivili "in trasferta" che caricano nelle auto o furgoni buste e sacchi pieni di rifiuti, ingombranti, calcinacci, raggiungono le aree di campagna e isolate e scaricano, o addirittura lanciano dal finestrino, il materiale.

Forte, dunque, l'appello dei cittadini civili agli enti competenti, affinché scovino le persone che deturpano il territorio e provvedano alla bonifica delle aree.

Purtroppo non si arresta la cattiva abitudine di non differenziare, di disfarsi dei rifiuti senza pensare alle conseguenze.