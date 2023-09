Travolto da un'auto mentre lavora. Ferito un operaio, cinquantatreenne, originario di Artena, residente a Picinisco. L'incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 11, sulla strada regionale 627. L'uomo è stato trasportato con un'eliambulanza al policlinico "Umberto I" di Roma. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per la dinamica dell'incidente.

La ricostruzione

L'incidente si è verificato sulla regionale 627 dove si stanno effettuando alcuni lavori. L'operaio dell'Astral è stato investito da un'auto, una Skoda, mentre lavorava. Il conducente si è subito fermato. A prestare soccorso una signora del posto e operai che erano con l'uomo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al cinquantatreenne. I medici hanno disposto per l'operaio il trasferimento in una struttura della capitale. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui è stato portato al policlinico "Umberto I" di Roma. Diverse le ferite riportate, ma come detto non sarebbe in pericolo di vita.