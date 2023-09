In due, col cappuccio sulla testa, sono entrati l'altra notte all'interno del bar caffè Palace, in piazza San Benedetto, a Cassino, e con un evidente piano ben strutturato hanno prelevato la cassa e sono fuggiti. Neppure una manciata di minuti e i ladri erano fuori col bottino. A riprendere tutto sono state le immagini di videosorveglianza del sistema interno di sicurezza, ora al vaglio della polizia. Immagini che raccontano due cose: i lestofanti conoscevano già il locale.

I loro movimenti nello spazio interno sono apparsi così sicuri da far credere che in quel locale già ci siano stati; così come la direzione in cui muoversi per raggiungere l'obiettivo, ovvero la cassa, è stata percorsa senza tentennamenti. Giusto il tempo di entrare, staccare la cassa dal supporto con tutto il denaro e poi fuggire. Né gratta e vinci né liquori sono stati toccati: questa è la seconda cosa che emerge a margine del colpo. I ladri avevano bisogno solo di soldi, nessun rischio legato a merce da piazzare sul mercato. Il bottino, secondo una prima stima, non supera i 300 euro (tra quelli in cassa e alcuni spicci). A fare l'amara scoperta sarebbero stati proprio i proprietari ieri mattina: all'apertura hanno visto l'ingresso forzato, forse con un piede di porco. E dalle immagini interne hanno ricostruito tutto. Sul posto gli agenti della polizia di Cassino che hanno avviato mirate indagini.

Ma i colpi tentati sempre in centro negli ultimi giorni, secondo alcune informazioni trapelate, sarebbero molti di più. Furti non andati a buon fine, forse per l'arrivo delle forze dell'ordine o per gli allarmi interni. Ladri in azione pure a Cervaro, così come accaduto nei giorni anche a Sant'Elia, in zona Pecorile e la settimana prima in via Madonna del Carmine e a Portella. Segnalazioni continue sui social, che raccontano di notti insonni e della paura di decine e decine di famiglie.