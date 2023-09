Una lite finita a schiaffi e calci nella centralissima zona di Madonna della Pace. Protagonisti due uomini. Si tratterebbe di un commerciante e un cliente.

L'episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 10.30. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico con un'ambulanza. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Non è dato sapere se hanno presentato querela per quanto accaduto.

La ricostruzione

Una mattinata concitata quella di ieri nel centro urbano di Ceccano. Stando a una prima ricostruzione, due uomini avrebbero iniziato a discutere. La lite in poco tempo è degenerata. Sarebbero volati schiaffi e pugni. La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti e automobilisti. Qualcuno ha contattato il 112 per evitare il peggio. Sul posto sono arrivati i militari della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso. Sono intervenuti anche gli operatori del 118 con un'ambulanza.

L'episodio ha richiamato l'attenzione e la curiosità di tante persone, passanti e automobilisti. La zona è in pieno centro e a quell'ora trafficata perché ci sono diverse attività, bar, Poste e uffici vari.