Il giorno dell'addio. Tante lacrime per l'ultimo saluto al diciottenne Alessandro Muscedere morto martedì notte mentre era alla guida di una fiat Punto. La chiesa parrocchiale di Fontechiari non è riuscita ad accogliere quanti si sono stretti al dolore della famiglia del ragazzo. Tanti gli amici che hanno partecipato oggi pomeriggio alla funzione religiosa. Domani l'ultimo straziante saluto alla coppia di fidanzati, protagonisti anche loro del violento impatto sulla superstrada Sora- Cassino. Per la ventiseienne Iris De Vincenzi la santa messa è fissata alle 11 nella chiesa di San Nicola ad Arnara, mentre per il trentenne Alessio Tuzi l'appuntamento è alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fontechiari dove si terrà l'ultimo saluto. Le famiglie ringraziano quanti vorranno essere presenti.