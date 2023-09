Doppio schianto in poco tempo sulla provinciale che da Cassino porta a Sant' Angelo. Prima un incidente in cui sono stati coinvolti tre mezzi: una Mercedes, una Fiat Tipo e una Lancia Y. Diversi i feriti, tra i quali anche un bambino. Per fortuna nessuno grave. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino e del 118. Poco dopo l'incidente a qualche metro più in là tra uno scooter e un'auto. Altri feriti trasportati al Santa Scolastica. Indagini sulla dinamica.