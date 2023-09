La chiamata è arrivata intorno alle 5 di ieri ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Un incendio è divampato all'interno dell'ex "Bar Veronica" in via Giacomo Puccini, a Frosinone.

Vigili del fuoco e carabinieri hanno raggiunto il locale, chiuso ormai da mesi, nella parte bassa del capoluogo. Pochi i dubbi: si tratterebbe di un incendio doloso. È stato trovato del liquido infiammabile.

Saranno le indagini, subito avviate dai carabinieri, a poter chiarire chi e per quale ragione abbia appiccato il fuoco. S'indaga a 360°. D'ausilio agli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza.

La ricostruzione

Ieri mattina le serrande erano abbassate. Come nelle scorse settimane. L'ex "Bar Veronica" è chiuso da diverso tempo. Ma qualcuno è entrato prima dell'alba di ieri e ha dato fuoco, spargendo liquido infiammabile. Poi la fuga. L'allarme è stato lanciato verso le 5. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare che la situazione potesse degenerare.

Le indagini

Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per trovare elementi che possano dare un nome e un volto all'autore o agli autori del raid nell'ex attività commerciale nella zona del quartiere Scalo. I militari indagano per fare luce sull'episodio, senza tralasciare nulla al caso.

Da chiarire anche la motivazione che hanno portato a compiere il gesto in un locale ormai chiuso da diversi mesi. Anche le telecamere di videosorveglianza potrebbero dare un aiuto per chiarire la vicenda. L'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, nonostante l'orario, ha attirato l'attenzione di diversi cittadini, svegliati nelle prime ore di ieri.