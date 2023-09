Tragedia nella notte: fissata la data dei funerali delle tre giovani vittime. L'incidente mortale ieri sera sulla superstrada Sora-Cassino nel territorio di Fontechiari. Domani, giovedì 28 settembre, l'ultimo saluto per il diciottenne Alessandro Muscedere alle 16 nella chiesa parrocchiale di Fontechiari. Venerdì, invece, si celebreranno i funerali della giovane coppia che ha perso la vita nell'impatto. Per Iris De Vincenzi la messa è fissata alle 11 nella chiesa di San Nicola ad Arnara. Mentre per il trentenne Alessio Tuzi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fontechiari.