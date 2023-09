Il ministro Alessandra Locatelli, titolare del dicastero sulla disabilità, ha partecipato nel pomeriggio di ieri ad un convegno sui temi della sua azione politica, incontrando associazioni del terzo settore, cooperative, realtà del territorio. L'incontro, voluto dal Comune e supportato dall'Aci, si è svolto nell'auditorium dell'Iis "Sandro Pertini", alla presenza di molte persone, tra cui i rappresentanti dell'amministrazione comunale che hanno fatto gli onori di casa. Il convegno avrebbe dovuto svolgersi nei primi giorni di febbraio, ma il tragico episodio di Thomas Bricca suggerì un rinvio.

La giornata ha visto centrali il dibattito sulle disabilità, l'ascolto delle istanze dei ragazzi, le testimonianze dirette. Il ministro ha sempre insistito su un concetto fondamentale: mettere al centro la persona che è il fulcro del percorso in via di costruzione, percorso che ha come obiettivo quello di portare, nel 2024, ad una legge delega sulla disabilità, con novità dirompenti. Su tutte, quella del "progetto di vita", uno strumento con cui diventerà possibile integrare tutti i servizi di cura – sanitari, sociosanitari e sociali – facendo in modo che lo Stato non si limiti a fornire alle persone con disabilità soltanto prestazioni, magari frammentate, ma prenda in carico globalmente la persona e la accompagni in un percorso di crescita fino all'età adulta studiato e realizzato su misura da un'équipe di professionisti che lavora con le famiglie. Una rivoluzione, una grande sfida.

Al convegno, oltre al sindaco, Maurizio Cianfrocca, sono intervenuti il vice prefetto, dottor Giovanni Luigi Bombagi, l'europarlamentare Maria Veronica Rossi, l'avvocato Maurizio Federico, presidente dell'Aci Frosinone, la dottoressa Cristina Frioni (Distretto socio assistenziale A) la dottoressa Sara Pietrobono per la cooperativa "Stile Libero" e Gianni Ricciotti per l'associazione "Insieme Alatri odv". Ad arricchire il lungo pomeriggio le testimonianze portate dal mondo Aci. Prima di passare la parola al Ministro e del dibattito, sono intervenuti la preside del "Pertini", Annamaria Greco, e il professor Giuseppe Sarra, coordinatore dei docenti che si occupano dei ragazzi con disabilità. Ha moderato l'incontro il consigliere Giuseppe Pizzuti sotto il coordinamento dell'ideatrice dell'evento, la collega Denise Zena.