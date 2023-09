Al via lo svolgimento del test sul funzionamento del sistema di allarme pubblico IT-alert. In diversi momenti, a partire dalle ore 12 di oggi 27 settembre, i dispositivi della popolazione laziale hanno ricevuto il messaggio IT-alert ed attraverso il link è stato proposto di accedere al questionario predisposto dalla Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. IT-alert è il sistema di allarme pubblico che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette ai fornitori dei servivi mobili di comunicazione interpersonale di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione appunto di messaggi denominati "Messaggi IT-alert". Per dare informazioni alla popolazione presenti i volontari della protezione civile di Sora presso il nosocomio Santissima Trinità.