L'abnegazione e il senso del dovere prevalgono in qualsiasi istante. Perché gli uomini e le donne in divisa sono sempre in prima linea, pronti a intervenire a protezione e a tutela dei cittadini. Anche se sono fuori servizio. È quello che è accaduto l'altro ieri davanti alla chiesa di Sant'Antonio a Ferentino, dove un uomo colto da malore è stato salvato da un carabiniere libero dal servizio.

Un intervento in extremis che si è concluso, dopo il grande spavento, con un lungo abbraccio. Donato Stanco, vice brigadiere in servizio alla stazione di Vico nel Lazio, ha salvato un sessantenne che domenica scorsa era nella chiesa della città gigliata dove si stavano celebrando i battesimi.

La vicenda

Una domenica di festa ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L'episodio intorno a mezzogiorno. Il vice brigadiere aveva raggiunto Ferentino insieme alla moglie. Era davanti alla chiesa di Sant'Antonio. A un certo punto ha notato un signore, da poco uscito dalla chiesa, andare verso il muretto. Con l'uomo c'era anche il figlio che ha iniziato a chiedere al padre se si stesse sentendo male. Il militare, con prontezza di riflessi, è intervenuto riuscendo ad afferrare il sessantenne che nel frattempo aveva perso i sensi e rischiava di cadere nella scarpata. Ha messo in atto immediatamente le pratiche di soccorso ed è riuscito a tirare fuori la lingua al sessantenne, prima che ostruisse le vie respiratorie, e a posizionare il corpo di lato. Nel frattempo è stato contattato il 118. Sul posto sono arrivati gli operatori con un'ambulanza e un'automedica. Il sacerdote, appena si è accorto di quello che stava accadendo all'esterno, ha interrotto momentaneamente la celebrazione ed ha portato fuori cuscini e una sedia per cercare di dare una mano. Grande spavento per i familiari e per tutte le persone che erano sul posto. Momenti di grande apprensione fino a quando, grazie alla prontezza del vice brigadiere, il sessantenne ha ripreso conoscenza e ha abbracciato il suo "angelo" che gli ha salvato la vita. Un sospiro di sollievo per tutti. Il sessantenne è stato poi visitato dal personale medico intervenuto per tutti gli accertamenti del caso. Ringraziamenti anche da tutti i familiari e i presenti al militare e, attraverso lui, a tutte le forze dell'ordine.