Frosinone-Fiorentina da bollino rosso.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha catalogato la sfida della prossima giornata del campionato di calcio di serie A come a elevato rischio. Il match chiuderà il turno infrasettimanale, giovedì alle 18.30. L'Osservatorio, per il match "caratterizzato da profili di rischio" suggerisce al Gos una serie di provvedimenti: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Firenze per il solo settore ospiti, impiego di un adeguato numero di steward e rafforzamento dei servizi anche nelle attività di filtraggio e prefiltraggio.

Ma ormai il servizio di sicurezza allo stadio, con l'inizio della serie A, è ormai collaudato. La nuova stagione agonistica, almeno in questa prima fase, ha visto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive intervenire più volte sulle partite del Frosinone, già a cominciare dalla pre-stagione. In pratica, dei match finora disputati allo Stirpe da agosto a oggi dai canarini, solo gli incontri con Atalanta e Sassuolo non hanno richiesto l'attenzione dell'Osservatorio. Gli unici problemi, per la verità, si sono verificati con il Napoli con una doppia aggressione da parte di due supporter del Frosinone, poi denunciati e daspati dalla questura, ai danni di altrettanti tifosi del Napoli e del Frosinone.

Già nella stagione 2015-16 gli incontri con la Fiorentina furono catalogati a rischio. Non senza polemiche, considerato che, all'andata, fu disposto il divieto di trasferta per i frusinati a Firenze. Tutto ciò a causa di alcuni problemi che si verificarono sul treno, che portava i ciociari a Roma per la trasferta con la Lazio, e poi alla stazione Termini. Al ritorno, invece, data la massiccia affluenza massiccia dalla Toscana, da dove arrivarono in duemila, fu deciso di mantenere l'incontro tra quelli a rischio.

Da una gara all'altra a rischio, per Salernitana-Frosinone, ultimo incontro disputato, sono stati emessi dei daspo a carico di tre tifosi campani. A Salerno, infatti, si è registrato un tentativo dei tifosi locali di entrare a contatto con i ciociari, al momento dell'arrivo dei supporter giallazzurri. La digos della questura di Salerno ha identificato tre tifosi, due di Salerno e uno di Pontecagnano, che avevano superato il blocco delle forze dell'ordine e lanciato oggetti contro i tifosi del Frosinone.