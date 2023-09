Si è spenta nella notte la collega Valentina Prato. Anima del giornalismo locale, era stata per anni un valido punto di riferimento e una cronista apprezzata. Ha iniziato sin da giovane a lavorare nel mondo della comunicazione, l'esordio con Radio Cassino Stereo per poi vivere anche esperienze con emittenti nazionali. Tra le testate del giornalismo locale, la Provincia e l'Inchiesta.

Valentina aveva cinquantuno anni e da poco più di due settimane combatteva per la vita al Santa Scolastica a seguito di un malore improvviso. Diventato fatale.

Negli ultimi anni aveva prediletto l'ambito musicale, imponenti i suoi eventi canori e le gare che riuscivano a coinvolgere artisti e dilettanti di tutta la provincia e non solo. Al microfono sapeva sempre coinvolgere e rende gioiosi i momenti conviviali. Un vuoto enorme nella famiglia e negli amici, innumerevoli, che l'hanno amata

Un vuoto per un intero territorio