L'abbazia di Montecassino è ufficialmente candidata per diventare patrimonio Unesco. Il documento di valutazione preliminare della proposta di candidatura dell'antico cenobio cassinate e di altre nove insediamenti benedettini altomedievali in Italia è stato inviato a Parigi e depositato presso gli organi consultivi dell'Unesco. Lo ha confermato nel pomeriggio il sindaco di Cassino Enzo Salera.

La proposta coinvolge dieci comuni italiani con le loro abbazie benedettine: Subiaco (Roma), Cassino (Frosinone), Fara in Sabina (Rieti), Castel San Vincenzo (Isernia), Rocchetta al Volturno (Isernia), Civate (Lecco), Sant'Ambrogio (Torino), Chiusa San Michele Torino), Capua (Caserta), Genga (Ancona). L'iniziativa è sostenuta dal ministero della cultura e per questo usufruisce del coordinamento e del supporto tecnico-scientifico dell'ufficio Unesco. La candidatura è stata approvata dal consiglio direttivo della commissione nazionale italiana per l'Unesco lo scorso 8 settembre durante la riunione avvenuta in modalità telematica sotto la presidenza di Franco Bernabè. Un'approvazione che ha dato ora il via libera all'invio del dossier a Parigi.

In caso di valutazione positiva, la candidatura sarà ufficialmente trasmessa al centro per il patrimonio mondiale Unesco entro il primo febbraio 2026. La definizione del valore universale del sito "seriale" candidato trova fondamento nello studio tematico "Monachesimo benedettino e testimonianze materiali": si basa sul censimento, lo screening e le mappature di oltre 2.200 insediamenti benedettini medievali in Europa.