Un'aggressione all'interno della Casa della Carità, poi l'arrivo del 118 e dei carabinieri. A finire in manette per tentato omicidio è stato un trentenne di Cassino, temporaneamente domiciliato nella struttura per questioni personali, che al culmine di una discussione con un altro ospite nei giorni scorsi avrebbe tirato fuori un coltello ferendo - per fortuna in modo lieve - un ragazzo africano. Questa mattina la misura è stata convalidata e il giovane resta in carcere.