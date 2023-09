Una piccola vita, una grande missione. All'ospedale "Spaziani" di Frosinone è nata da una madre sieropositiva una bambina che doveva ricevere nevirapina entro 48 ore per proteggerla dall'Hiv. «Anche se il farmaco era introvabile, il nostro team ha agito velocemente e con competenza - scrive su Facebook la Asl di Frosinone - Grazie alla collaborazione di esperti in malattie infettive, ginecologia-ostetricia, neonatologia e patologia clinica, la piccola ha ricevuto la profilassi antiretrovirale in tempo record grazie a una preparazione galenica estemporanea che è un farmaco che viene creato su misura per un paziente».

Il farmaco è stato preparato direttamente nel laboratorio galenico Ufa della Uoc Farmacia guidata dal dottore Fulvio Ferrante dell'ospedale Spaziani. La preparazione è stata creata e utilizzata in quanto il farmaco standard non era disponibile da nessuna parte. «Un grande elogio al nostro team - conclude - e a tutti coloro che rendono possibile la missione di salvare vite ogni giorno».