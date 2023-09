Cinquantacinque veicoli controllati e due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e positività alle sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dell'attività di prevenzione sulle strade del frusinate da parte della polizia di stato. In tale ottica, lo scorso fine settimana, nei pressi del centro urbano di Frosinone gli agenti della polizia stradale hanno effettuato un servizio con l'obiettivo di scongiurare le stragi del sabato sera.

Diverse sono state le infrazioni contestate ai conducenti: una persona è risultata con un tasso alcolico superiore al limite consentito e un'altra positiva, invece, all'uso di sostanze stupefacenti. Dal controllo è emerso un dato preoccupante relativo alla mancata revisione periodica dei veicoli che va a incidere sulla sicurezza degli stessi e della circolazione.