Motozappa si ribalta, ferito un ottantenne. È successo poco prima delle 14 a Monte San Giovanni Campano, nella frazione di Colli. L'anziano è stato trasportato in codice rosso in un ospedale della capitale. Il monticiano era sul mezzo agricolo di sua proprietà, su un suo terreno. Ad un certo punto la motozappa si è ribaltata e lui è caduto. Ha riportato ferite soprattutto agli arti inferiori e un trauma cranico, fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati gli operatori del del 118 che dopo le prime cure sul posto hanno deciso per l'ottantenne il ricovero in una struttura ospedaliera di Roma. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Sono intervenuti, inoltre, i vigili del fuoco e i carabinieri.