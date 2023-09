Una bravata che poteva costare cara ad un adolescente, un ragazzo di 14 anni, che, venerdì scorso, ha accusato un malore a causa di uno spray al peperoncino spruzzato all'interno di un bus del Cotral, pieno di studenti che tornavano a casa dopo le lezioni.

I fatti

Tutto è accaduto su una corsa del Cotral di venerdì, partita da Frosinone poco prima delle 14 e con destinazione Ferentino. Ad una fermata lungo il percorso, all'altezza di Supino, alcuni ragazzi, mentre erano intenti a scendere, hanno spruzzato uno spray urticante nell'aria. Non è noto sapere se l'azione era diretta contro qualcuno in particolare, sta di fatto che le particelle dello spray hanno raggiunto in pieno volto un 14enne di Morolo, che subito dopo ha accusato un malore, dovuto anche al fatto che lo stesso soffre d'asma.

Nel giro di pochi minuti, urla e richieste d'aiuto. L'autista del mezzo si è reso conto della situazione ed ha allertato i soccorsi, bloccando la corsa.

Poco dopo, è arrivata un'ambulanza e i sanitari hanno trasportato il ragazzo all'ospedale di Frosinone: per lui pochi giorni di prognosi, anche se la paura è stata notevole.

La madre del ragazzo ha sporto regolare denuncia e i carabinieri stanno indagando per scoprire chi siano i responsabili del gesto. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di altri ragazzi minorenni i quali si sarebbero resi protagonisti (il condizionale è d'obbligo), di altri episodi simili.

I militari stanno utilizzando anche le riprese di alcune telecamere per risalire all'identità dei ragazzi che hanno spruzzato lo spray.

I giovani rischiano una denuncia per lesioni per lesioni personali e per interruzione di pubblico servizio.

La corsa ha ripreso il suo cammino dopo circa un'ora, con gli altri ragazzi che sono rientrati a casa più tardi dell'orario previsto, mentre uno di loro è finito all'ospedale per il comportamento stupido di altri coetanei.