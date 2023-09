"Dovevo salvarlo perché poteva essere mio figlio". Il luogotenente dei carabinieri, Giuseppe Di Trinca, racconta così il suo gesto eroico con cui ha salvato la vita a un giovane che sabato pomeriggio ha minacciato di gettarsi nel vuoto a Pontecorvo.

Momenti concitati che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso.

"Ho parlato con lui, ho cercato di capire cosa stesse accadendo - ha spiegato il luogotenente - Voleva compiere questo gesto per ragioni familiari e sentimentali". In quei momenti, però, il luogotenente non ha avuto dubbi: "Dovevo salvarlo perché poteva essere mio figlio. Quando è tornato dall'altra parte della ringhiera mi ha ringraziato e ci siamo abbracciati".

Una vicenda che sta facendo il giro d'Italia e che è stata ripresa anche dal Tg2 che ha voluto sottolineare il gesto eroico del luogotenente Di Trinca.