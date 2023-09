Nuova operazione antidroga portata a termine con successo dai carabinieri al comando del luogotenente Fabio Laurentini. Giovedì scorso, i militari hanno scoperto e sequestrato una serra per la coltivazione di marijuana presso un'abitazione sita nel territorio della città, dopo avere seguito per diverso tempo i movimenti sospetti di un giovane. I carabinieri, pertanto, hanno effettuato una perquisizione nella casa del sospettato scoprendo, in un terreno attiguo, sei piante di canapa indiana dell'altezza di circa un metro e mezzo. Inoltre, all'interno di un fabbricato rustico, gli uomini dell'Arma hanno trovato una vera serra in cui veniva coltivata la marijuana. Ma non basta. Infatti, altre "sorprese" sono state scovate dai carabinieri della stazione ceccanese all'interno dell'abitazione.

Nella camera da letto del giovane sono stati rinvenuti 18.000 euro in contanti, che gli investigatori ritengono il provento dell'attività di spaccio e diverse dosi confezionate dello stupefacente. La perquisizione, però, ha portato alla luce anche un centinaio di munizioni detenute illegalmente dal padre del ragazzo, oltre a un gran numero di proiettili e ad alcune armi, che però erano stati regolarmente denunciati dall'uomo. Al termine dell'operazione, le piante di canapa indiana e il materiale trovato bella serra sono stati posti sotto sequestro, come il munizionamento non denunciato. Immediati i provvedimenti adottati dal Pm della Procura di Frosinone nei confronti di padre e figlio. Il giovane è stato deferito per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'uomo, invece, è accusato di detenzione abusiva di armi.

Sempre nell'ambito della lotta allo spaccio di stupefacenti, alcuni giorni fa i militari avevano scoperto un'altra serra con diverse piante di marijuana, ubicata in un terreno adiacente un'abitazione di periferia, oltre a denaro e materiale per il confezionamento delle dosi.