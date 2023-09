Si intitola "Eredità generative - da una dramma un'opportunità di libertà": è il progetto per i giovani che, ieri sera, è stato lanciato dall'associazione "L'albero di Thomas", in un incontro svoltosi nel chiostro di San Francesco. Il dramma, come si sa, è quello che ha visto sfortunato protagonista Thomas Bricca, ucciso il 30 gennaio, l'associazione è quella che è nata da quel tragico episodio, animata dallo zio della vittima, Lorenzo Sabellico, e da tanti giovani.

E perché un nome così particolare per il progetto? Lo spiega lo stesso Lorenzo Sabellico: «Perché la comunità tutta ha la responsabilità di lasciare ai nostri ragazzi una società funzionale e attenta ai loro bisogni, alle loro aspettative ma soprattutto alla loro formazione culturale, unico rimedio a una devianza dilagante fatta di solitudine e indifferenza». La linfa di questo progetto parte dalle radici che affondano nell'intimo della persona, nell'ascolto dei suoi bisogni, delle sue paure, delle sue aspettative, passa per il fusto come laboratorio di idee e pensieri, risale con più chiarezza verso i rami, per divenire infine progettualità complessa, condivisa e in stretta relazione con le radici di cui sopra.

Lo scopo è quello di creare il simbolo di una comunità dove il giovane vive un'esperienza piena e totale, manifesta i suoi bisogni, e li soddisfa, apprende con piacere, vive nel gruppo, si muove in un habitat stimolante e libero, dove ogni esperienza diventa formativa ed elabori i presupposti del profondo e significativo "spazio funzionale".

E l'associazione "L'albero di Thomas" si pone, conclude Lorenzo Sabellico, come «Una sorta di contenitore di idee e progetti, dove risulta indispensabile la cooperazione e il supporto reciproco anche con le istituzioni, non solo per immettere risorse, ma anche per attingervi. Una visione dove "l'ascolto" e "l'inclusione" del giovane si fanno cardini e principio di questa progettualità, perché possa disvelarsi agli occhi di tutti, una valida alternativa ad una realtà ormai depauperata, dove aridità morale, egocentrismo, indifferenza e pregiudizio, rappresentano terreno fertile di devianza». Da un dramma la possibilità di un riscatto.