Condannato in primo grado a un anno e dieci mesi, pena sospesa, per maltrattamenti in famiglia. La sentenza è arrivata nella tardissima serata di venerdì, a conclusione di una istruttoria complessa. La vittima dei comportamenti vessatori e della violenza avrebbe subito le presunte umiliazioni per diverso tempo. Poi la decisione di sporgere denuncia e l'inizio del processo, affatto facile, affiancata dai suoi legali: gli avvocati Giampiero Vellucci ed Emanuele Carbone.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso durante l'istruttoria dibattimentale gli episodi sarebbero stati diversi. Pressioni psicologiche persino durante il periodo della gravidanza. «Una condotta abituale sia nel periodo dell gravidanza della vittima che dopo la nascita del figlio», ricostruiscono gli inquirenti. Minacce, ingiurie, reiterate violenze e costrizioni di diverso tipo registrate in momenti differenti. Ma, per la magistratura, tutti episodi che sarebbero risultati collegati a un nesso di abitualità. Liti per cose da poco, come quelle finite nelle denunce: discussioni per questioni futili e poi schiaffi e pugni pure in auto. Bloccando le portiere. Un incubo. Difficile, come in quasi tutte le storie di violenza, trovare il coraggio necessario a salvarsi. La vittima di Pontecorvo lo ha fatto presentando denuncia. E subendo, dopo la denuncia, una serie di minacce. La sentenza, per fatti che risalgono al 2016, è arrivata venerdì sera. Nei confronti del compagno la dottoressa Sangiovanni ha disposto una pena di un anno e dieci mesi di reclusione - pena sospesa - una provvisionale di 3.000 euro oltre al pagamento delle spese legali. E un danno da quantificarsi in separata sede.