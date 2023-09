In auto con la droga e senza patente. Nei guai, dopo i controlli dei carabinieri, è finito un diciottenne di Cassino. Il ragazzo è stato fermato poco prima della mezzanotte di ieri quando i militari dell'arma hanno intercettato sulla Casilina una Lancia Y che sfrecciava a velocità sostenuta. Dopo aver intimato l'alt, hanno notato un comportamento anomalo del ragazzo, sottoposto a perquisizione. Nascoste nelle tasche della camicia del giovane i carabinieri hanno rinvenuto due dosi di cocaina mentre, all'interno del cruscotto dell'auto, alcune dosi di hashish.

Il diciottenne poi ha cercato di liberarsi di un involucro di carta stagnola estratto dalle parti intime, con all'interno oltre 22 grammi di hashish. Per il giovane è scattata la denuncia per possesso di droga ma anche per aver guidato senza aver mai conseguito la patente.