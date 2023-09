Pnrr, sono 10 per un valore di 3,3 milioni di euro le gare andate deserte per lavori in provincia di Frosinone. Tra queste ci sono opere nelle scuole, riqualificazioni edilizie, i servizi di realizzazione del Brt, per le infrastrutture del traffico, nonché interventi nel settore culturale. Le opere sono localizzate a Frosinone e Cassino, ma anche a Aquino, Boville Ernica, Piglio e Pontecorvo. I dettagli sono stati estrapolati dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione. Solo nel 2023, in Italia, sono 1.274 le gare che non hanno prodotto esito per offerte irregolari, inammissibili, non congrue o inappropriate se non addirittura deserte. Si stima che i lavori al palo ammontano a 1,5 miliardi di euro. Da una parte sembra che manchi la manodopera, dall'altra c'è la concorrenza del superbonus.

Sono tre le gare del Comune di Frosinone andate deserte, una procedura aperta e tre affidamenti diretti. Si tratta dell'intervento, del 2022, di riqualificazione del fabbricato ex Eca di via del Cipresso, Pnrr fondo complementare per un ammontare di 534.351,61 euro. Dei servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura del Brt per un ammontare di 138.171,87 euro, rientrante nella voce "servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico". Nonché, sempre per il Comune di Frosinone, dei lavori di aggiornamento della progettazione per realizzare il nuovo sistema intelligente per la mobilità sostenibile per 138.171,87 euro.

Passando a Cassino deserte due gare. La prima ("Procedura negoziata senza previa indizione di gara - settori speciali"), dedicata ai turisti disabili, è per la creazione di un sistema per teatro olografico in cui i personaggi storici saranno rappresentati in scala 1 a 1. Importo 209.000 euro. L'altra è relativa alla "creazione e implementazione del sito museo Historiale. Una procedura aperta da 40.000 euro. Due procedure hanno interessato Piglio. I "lavori di adeguamento sismico, con l'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture, interventi finalizzati alla normativa anticendio" per la scuola dell'infanzia edificio San Giovanni Romagnano. L'importo è di 647.591,22 euro. L'altra, una procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, riguarda gli stessi lavori.

Nell'elenco figura anche la procedura negoziata per affidamenti sotto soglia relativa alla "messa in sicurezza della scuola materna San Lucio, scuola elementare Casavitola e scuola materna Valle Ariana" per 277.367,43 euro. A Pontecorvo, procedura sotto soglia, l'intervento è relativo all'efficientamento energetico e completamento dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di largo Santo Stefano per 255.208.03 euro. Infine, Aquino è interessata per la realizzazione di una nuova sala mensa per la scuola elementare per 498.000 euro. Tutte le procedure sono del 2023, tranne che per Piglio, poi ripetuta, l'ex Eca e Pontecorvo, espletate nel 2022.