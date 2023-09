Ha minacciato di buttarsi dal Belvedere, esasperato da alcuni problemi personali. Ma quando ha scavalcato la balaustra restando a un passo dal burrone - e rischiando di precipitare per oltre 20 metri - qualcuno ha notato la sua figura sospesa tra la vita e la morte. E ha chiamato i soccorsi. Momenti di paura ieri pomeriggio a Pontecorvo, dove un trentenne del Cassinate ha tentato di togliersi la vita. La prontezza dei carabinieri, con la presenza dei vigili urbani e del sindaco Rotondo - che nell'immediatezza, prima di raggiungere il giovane, ha dato ordine alla polizia locale di cinturare l'area - ha permesso di fargli salva la vita. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nella zona del Belvedere, nel centro della città fluviale.

Secondo quanto accertato dai militari della compagnia di Pontecorvo, coordinata dal capitano Bartolo Taglietti, un trentenne del Cassinate avrebbe raggiunto la piazza proprio con l'intento di gettarsi nel vuoto. Così dopo aver parcheggiato l'auto a non molta distanza, ha scavalcato la balaustra, per farla finita.

L'allarme lanciato da alcuni passanti ha evitato il peggio: difficili e complesse le trattative intavolate da un maresciallo dei militari della locale Compagnia, che ha pazientemente e con grande professionalità cercato di aprire un varco nella disperazione del trentenne. Il giovane ha infatti raccontato al militare alcuni dei motivi, strettamente personali, che lo hanno portato a tentare il gesto estremo. Presenti anche i vigili del fuoco di Cassino il cui intervento, per fortuna, non è risultato necessario. Insieme al maresciallo anche il sindaco della città fluviale, che lo conosceva personalmente e che per questo ha potuto dare un prezioso contributo.

«Siamo felici che il pericolo sia rientrato. E che, per quel poco che abbiamo fatto, abbiamo contribuito a evitare la tragedia. Allertate subito le vigilesse per l'intervento in piazza Belvedere, mi sono recato sul posto dove erano già presenti gli uomini del capitano Taglietti, che avevano già chiamato un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Ringrazio tutti per quanto hanno fatto. La bravura dei carabinieri e qualche piccola parola di conforto da parte mia ha evitato il peggio». Poi ha aggiunto: «Davvero emozionante il momento in cui il giovane, coetaneo di mio figlio, ha riscavalcato la balaustra per mettersi in salvo. Ci ha abbracciati e ci ha detto parole bellissime».