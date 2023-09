Miss e Mister Europa: la cepranese Claudia Corsetti parteciperà al concorso di bellezza in programma dal 29 settembre al 1 ottobre presso il "Grand Hotel Azzurra", in località Lido Adriano, frazione del Comune di Ravenna.

Ha aperto alla cepranese le porte della nota kermesse della bellezza, il successo al concorso nazionale per aspiranti attrici "Ragazza Cinema Ok - Una nuova attrice X il Cinema italiano", svolto lo scorso 2 settembre a Cinecittà World, dove Claudia Corsetti ha conquistato la fascia di "Lady Cinema Miss Simpatia".

Miss e Mister Europa è noto anche per i concorsi collaterali, che spesso non sono solo collaterali per l'interesse che suscitano, perfino in concorrenza con il concorso tradizionale. Si tratta del "Concorso dei bambini Bimbi Vip Italia", degli "Over" e specialmente delle "Overissime", persone che hanno superato una certa età, divisi in fasce, che mantengono la loro bellezza e il loro fascino, nonché "Curvy" simpaticissime persone con qualche chilo in più, oppure "Special Talent Senza Barriere", dove può gareggiare chi ha qualche disabilità, ma che non esita a mettersi in gioco. Insomma, un evento di ampio respiro che coinvolge talenti a vari livelli.

Protagonisti la bellezza, il fascino, la simpatia, l'abilità e tutte quelle doti che rendono gli aspiranti ai titoli persone carismatiche e affascinanti. Claudia Corsetti, da sempre amante della bellezza e della cura del corpo, è attenta all'immagine e alla comunicazione social. Reputa importante dedicarsi a se stessi per stare bene con gli altri, esaltando ciascuno i propri talenti. I successi ottenuti dalla partecipazione all'ultimo concorso hanno confermato il talento di Claudia, che ha convinto la giuria di "Ragazza Cinema Ok" e ora si prepara ad affrontare una nuova prova. Ceprano è orgogliosa di lei e sarà al suo fianco in questa interessante sfida.