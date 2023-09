Attimi di paura questa mattina per il sindaco di Cassino, Enzo Salera, uscito fuori strada con la sua auto. Il primo cittadino si stava recando in centro città per assistere alle esequie di Yirel, la dominicana barbaramente uccisa lo scorso maggio, quando, in via Folcara, nel tentativo di superare una curva, ha perso il controllo dell'auto a causa dell'asfalto scivoloso finendo in un fossato dopo un testacoda. Fortunatamente, il veicolo si è arrestato ad un passo da un muro di contenimento, evitando così il peggio. Salera è poi uscito illeso dall'abitacolo e si è recato in città accompagnato dal consigliere Rosario Iemma.