Un messaggio contro la violenza sulle donne che parte da Cassino quello che è stato lanciato da don Benedetto Minchella dal pulpito della chiesa di Sant'Antonio durante i funerali di Yirel Pena Santana, la trentaquattrenne dominicana uccisa lo scorso 27 maggio in un appartamento di via Pascoli.Dallo stesso pulpito è arrivata forte la richiesta di giustizia da parte della comunità dominicana giunta in pullman (che ha anche avuto un piccolo incidente in A1): giustizia e verità sulla morte di Yirel. Una giovane mamma uccisa brutalmente. Dopo aver ringraziato la magistratura, il Comune e l'avvocato Rossini, la comunità ha chiesto che sia fatta giustizia ma ha anche avuto un pensiero per la famiglia di Sandro Di Carlo, arrestato per la morte di Yirel. "Un gesto che ha distrutto due famiglie" hanno detto. Profonda la commozione durante le esequie.