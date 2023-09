Striscioni contro la violenza sulle donne ai funerali che stanno per iniziare nella chiesa di Sant'Antonio per Yirel, la giovane di 34 anni di origini dominicane uccisa brutalmente a fine maggio in un appartamento di via Pascoli. Un lunghissimo iter per poter arrivare a darle una degna sepoltura. Con l'impegno del Comune, una colletta fatta dalla comunità dominicana e una complessa burocrazia seguita dall'avvocato Marco Rossini (che rappresenta la madre di Yirel) dopo i funerali la salma di Yirel verrà tumulata nel cimitero di San Bartolomeo.

Della sua morte è accusato il giovane operaio di Cassino Sandro Di Carlo, arrestato dalla polizia del Commissariato di Cassino e dalla Squadra Mobile di Frosinone, insieme alla Scientifica, con una indagine lampo.