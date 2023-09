Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, purtroppo. Invece di differenziare c'è chi continua a disfarsi dei rifiuti raggiungendo soprattutto le zone periferiche, a volte anche percorrendo diversi chilometri, gettandoli in aree a ridosso della carreggiata o nei terreni.

Le discariche a cielo aperto, purtroppo, diventano giorno dopo giorno sempre più grandi. Basta percorrere soprattutto le strade delle zone periferiche, per rendersi conto dello scempio. E l'inciviltà, purtroppo, è servita.

Buste, sacchi pieni di rifiuti, ingombranti, pneumatici, plastica, vetro, calcinacci. È solo una parte del biglietto da visita di alcuni siti a Boville Ernica. Discariche a cielo aperto in Via Montorli, Via del Tiro a Segno, Viale delle Rimembranza, oltre a zone limitrofe al centro abitato di Santa Liberata, del centro storico, del centro sportivo Montorli e del cimitero.

Vi sono elettrodomestici, tv, frigoriferi, amianto, guaine di asfalto, vetro, plastica, calcinacci di cantiere, giocattoli e tanto altro materiale anche in buste e sacchi.

Il degrado avanza sempre più. A farne i conti, come detto, soprattutto le zone periferiche.

Sono tanti gli incivili "in trasferta" che caricano nelle auto o furgoni buste e sacchi pieni di rifiuti, ingombranti, calcinacci, raggiungono le aree di campagna e isolate e scaricano, o addirittura lanciano dal finestrino, il materiale.

L'appello dei cittadini civili agli enti competenti, affinché scovino le persone che deturpano il territorio e provvedano alla bonifica delle aree.

Purtroppo non si arresta la cattiva abitudine di non differenziare, di disfarsi dei rifiuti senza pensare alle conseguenze.