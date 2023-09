Arrestato un trentaduenne con precedenti per droga e reati contro la persona. I carabinieri della stazione di Alatri hanno proceduto all'arresto in ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Frosinone.

L'uomo, che stava espiando la pena con la misura "dell'affidamento in prova al servizio sociale", a seguito di ripetute violazioni è stato raggiunto dalla misura restrittiva. I militari, dopo aver rintracciato l'uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento, dovendo l'arrestato espiare la pena residua di nove mesi di reclusione, scaturite da condanne per spaccio di droga, reati commessi in provincia di Frosinone nel 2018. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.