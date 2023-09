Nei giorni scorsi l'annuncio che il Lazio Pride 2024 si terrà a Frosinone. La città, scelta già per il Pride regionale del 2019, torna, dunque, a ospitare la tradizionale parata per i diritti lgbtqia+ dopo cinque anni. Ad accogliere con soddisfazione la scelta del capoluogo ciociaro per questa importante manifestazione e ad annunciare il proprio supporto all'evento la Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone.

«Aderiamo con convinzione al Lazio Pride 2024 – dichiarano il segretario provinciale del Pd, Luca Fantini, e la delegata ai diritti della segreteria provinciale, Arianna Volante – Il Partito democratico continua questa battaglia di civiltà fuori e dentro il Parlamento e mai come quest'anno sente la responsabilità di farsi carico della richiesta di riconoscimento di diritti che già sono realtà in tutti gli stati occidentali e fondatori dell'Unione Europea.

Il governo Meloni – proseguono gli esponenti del Pd – e la maggioranza di destra, negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di un inedito attacco alla cittadinanza lgbtqia+ italiana, in particolare alle famiglie arcobaleno e ai loro figli. Il Pride a Frosinone sarà un'occasione di resistenza pacifica e democratica, ma allo stesso tempo ferma e forte, alle politiche discriminatorie messe in atto dalla destra».

Annunciano, dunque, la presenza del partito al corteo del Lazio Pride 2024, con gli esponenti delle amministrazioni locali e provinciali, con la consigliera regionale Sara Battisti e con i Giovani democratici.

«Ringraziamo tutte le associazioni del territorio lgbtqia+ per il raggiungimento di questo risultato – concludono – Frosinone non discrimina. Sarà un Pride stupendo».

La manifestazione sarà presentata sabato prossimo alla Casa del Volontariato di Frosinone, e prenderà il via già nelle prossime settimane con diversi appuntamenti e iniziative, per culminare, il prossimo giugno, nella parata arcobaleno che sfilerà lungo le strade del capoluogo.