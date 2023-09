Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Frosinone. Il modulo di iscrizione, scaricabile sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it, deve essere depositato presso l'ufficio della All Food in via Fabi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. I genitori in regola con i pagamenti saranno autorizzati a presentare l'iscrizione inviando una mail a scuole.frosinone@allfoodspa.com.

Per informazioni è possibile contattare il centro cottura negli orari di apertura al pubblico al numero 0775.1770812 oppure il Direttore dell'impianto Gustavo Ungarini, al 335.5426225. Sono inoltre disponibili il portale http://frosinonesc.ristonova.it e l'AppFood per Android e iOS.

«Il servizio di refezione scolastica partirà lunedì 2 ottobre – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Il servizio continuerà a garantire sicurezza, qualità e gusto, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi».

Sull'argomento è intervenuta anche l'assessore Valentina Sementilli: «L'amministrazione Mastrangeli, anche nell'ambito dei servizi ricadenti nella pubblica istruzione – ha detto – è al fianco dei cittadini. Con l'avvio del servizio di refezione, partiranno contestualmente anche una serie di attività e iniziative pensate per promuovere l'educazione alimentare. Va sottolineato innanzitutto – ha proseguito – che i prodotti che saranno proposti ai nostri ragazzi seguiranno una logica di eticità e sostenibilità, oltre che la tipicità delle produzioni agroalimentari del territorio nel rispetto della stagionalità.

La mensa proporrà, da subito, la somministrazione della merenda di metà mattina con diverse proposte. Ai piccoli alunni saranno donate anche delle borracce con grafica e slogan personalizzati, gadget sicuramente molto graditi ed ecosostenibili, per limitare l'uso di plastica.

Saranno poi realizzate giornate a tema e laboratori – ha concluso – open day, video, incontri, giochi didattici e iniziative di sensibilizzazione per il riciclo degli scarti e per la riduzione degli sprechi alimentari».