Come se fosse una guerra o una pandemia. L'inquinamento atmosferico causa morti e malattie con numeri impressionanti. Il 98% della popolazione europea respira aria tossica. È impietoso il quadro del Guardian in seguito a un'inchiesta sulla qualità dell'aria nel continente. Che a causa dell'inquinamento atmosferico si trova nel pieno di una «grave crisi di salute pubblica».

L'analisi dei dati raccolti utilizzando una metodologia all'avanguardia, comprese immagini satellitari dettagliate e misurazioni da oltre 1.400 stazioni di monitoraggio a terra, rivela una situazione critica. Il 98% delle persone vivono in aree con inquinamento da particolato fine altamente dannoso che supera le linee guida dell'Oms. Inoltre quasi due terzi degli europei vivono in aree in cui la qualità dell'aria è più del doppio delle linee guida dell'Oms. Ad avere la qualità peggiore del continente è la Macedonia del Nord, in un contesto in cui l'Europa dell'Est fa molto peggio di quella occidentale. Eccezion fatta, specifica il Guardian, per l'Italia.

Il traffico, l'industria, il riscaldamento domestico e l'agricoltura sono le principali fonti di pm2,5, particolato più pericoloso del pm10. L'impatto viene spesso avvertito in modo sproporzionato dalle comunità più povere. Secondo l'Oms, la concentrazione di queste particelle, prodotte principalmente della combustione dei carburanti fossili, non dovrebbe superare i 5 microgrammi al metro cubo. Ma solo il 2% delle popolazione vive in aree che rispettano questi standard. Il risultato? 400.000 morti premature ogni anno, oltre a milioni di casi di malattie non fatali. Una sfida per l'Ue, dove il Parlamento ha votato, la scorsa settimana, per allinearsi alle linee guida dell'Oms entro il 2035. Il particolato, grazie alle dimensioni ridottissime, passa dai polmoni al sangue e da lì in quasi ogni organo del nostro corpo. Dove può generare tumori, cancro, diabete, depressione e malattie cognitive.

La European Environment Agency, le cui conclusioni sono state riprese dal prestigioso quotidiano britannico "The Guardian", ha elaborato anche una tabella in cui le città, ben 375, sono classificate dalla più pulita alla più inquinata, sulla base dei livelli medi di particolato fine, o pm2,5 , negli ultimi due anni solari (2021 e 2022). Nel 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le sue linee guida sanitarie per la qualità dell'aria, e ha raccomandato un livello massimo di 5 microgrammi/m 3 per le particelle sottili per un'esposizione a lungo termine al fine di proteggere la salute. Nel 2008, l'Ue ha fissato un valore limite annuale per le polveri sottili di 25 microgrammi/m 3 nell'ambito delle politiche per garantire aria pulita in Europa . La Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente 2008/50/CE è attualmente in fase di revisione per, tra le altre cose, allineare maggiormente gli standard dell'Ue alle raccomandazioni dell'Oms.

Nello studio dell'Eea sono state censite 72 città italiane. C'è Latina, che ha una concentrazione media annua di pm2,5 di 11,7 microgrammi/m3 che la colloca alla posizione 231 a livello europeo con una qualità dell'aria classificata come "moderata", ma non c'è Frosinone. Tuttavia, prendendo a riferimento i dati dell'Arpa, sulla base dei parametri presi in considerazione da Eea, Frosinone con i suoi 17 microgrammi/m3 si sarebbe piazzata in 321ª posizione, nei bassifondi della graduatoria europea, con una qualità dell'aria classificata come "scarsa" (peggio c'è solamente "molto scarsa" che parte da 25 microgrammi/m3). Un dato, quello dei 17 microgrammi/m3, migliorato molto negli ultimi dieci anni, ma tanto deve essere ancora fatto visto che dovrebbe scendere ancora del 41%.

C'è poco, quindi, da discutere su quelle che dovrebbero essere le scelte da fare a Frosinone per migliorare la qualità dell'aria, ma nel dibattito cittadino ancora si registrano resistenze verso la transizione indirizzata a una mobilità più dolce e a un radicale cambiamento di abitudini da parte dei frusinati e di coloro che, quotidianamente, arrivano nel capoluogo dai centri limitrofi.