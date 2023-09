Guanti, sacchi in mano e tanta buona volontà: torna "Puliamo il Mondo". Domenica mattina l'appuntamento di Legambiente dedicato alla rimozione dei rifiuti abbandonati nei pressi dell'aeroporto. «La priorità fra le priorità, il clima, è sempre più pressante, come lo è la pace, dopo diciannove mesi di guerra ininterrotta in Ucraina – afferma Stefano Ceccarelli, presidente del circolo "Il Cigno" di Frosinone – E così, anche l'edizione 2023 di "Puliamo Il Mondo", con il significativo attributo "Per un Clima di Pace", diventa l'occasione per riflettere su due grandi questioni irrisolte che continuano a porre una seria ipoteca sul futuro di tutti».

Una storica iniziativa che torna dunque in campo in tante città d'Italia. «A Frosinone, abbiamo rinnovato la nostra collaborazione con la casa circondariale, che sarà presente con circa venti detenuti e i loro accompagnatori, e con un'importante azienda della città – prosegue Ceccarelli – Invitiamo tutti a scendere in piazza e a rimboccarsi le maniche per un piccolo ma significativo gesto di impegno civile, per dare concretezza a un mondo più pulito e più accogliente in tutti i sensi».

Il ritrovo è alle 9.30 nel piazzale antistante all'Iis Bragaglia, in via Casale Ricci. L'iniziativa si avvale della collaborazione del Comune di Frosinone e della DeVizia Transfer. Come prima cosa si procederà alla registrazione dei volontari e alla consegna dei kit (sacchi, guanti, cappellino, pettorina e pinze raccogli-rifiuti). I volontari si divideranno poi in gruppi e percorreranno a piedi itinerari prestabiliti. La rimozione dei rifiuti coprirà punti e vie specifiche già individuate all'interno dell'area delimitata da via dei Monti Lepini alla zona aeroportuale. La partecipazione è gratuita. Ogni volontario registrato godrà di una polizza assicurativa valida per tutta la durata della manifestazione.