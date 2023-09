Trova un portafoglio pieno di banconote e consegna tutto alla polizia. La scoperta è stata fatta mercoledì mattina al pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Un'unità che spesso viene colpita dalle critiche dei pazienti, soprattutto per i tempi di attesa. Ma questa volta è stata protagonista di un episodio positivo e motivo di orgoglio per tutto il personale infermieristico.

L'episodio

L'infermiera Betty stava lavorando al pronto soccorso quando, tra gli indumenti personali di un paziente rimasti in giacenza, ha trovato circa 1.300 euro in contanti, diverse banconote in dollari e un orologio di valore. L'operatrice era sola, poteva anche far finta di niente. Invece, ha deciso di mantenere la professionalità e la serietà che da sempre la distingue. Betty, infatti, dal 2009 lavora al pronto soccorso di Frosinone come infermiera. E non ha esitato nemmeno un secondo prima di consegnare tutti gli effetti preziosi ritrovati. L'operatrice, infatti, immediatamente ha avvisato il posto di polizia della struttura. E sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti.