Assolti anche in Corte d'Appello gli ex presidenti del cda della società Aeroporto di Frosinone spa Giacomo D'Amico e Gabriele Picano, dopo che identico esito c'era stato anche in primo grado. La camera di consiglio è stata molto breve, considerato che il quadro probatorio era abbastanza chiaro e che anche il procuratore generale si era espresso per un'assoluzione piena dei due imputati con prevalenza sulla prescrizione. L'accusa era di peculato per le spese sostenute da Adf e dalla società di gestione per portare avanti il progetto, poi abortito, del terzo scalo laziale.

La tesi che è passata è quella secondo cui nessun ente ha ritenuto che lo scalo fosse irrealizzabile; semplicemente il Ministero ritenne più adeguata l'area di Viterbo ed a quel punto la Regione Lazio decise di sostenere comunque il piano della provincia di Frosinone per una struttura di medio raggio o un eliporto. Quindi sia Picano che D'Amico agirono sulla base di ben precise indicazioni della Provincia di Frosinone e della Regione. Il progetto venne accantonato a causa della crisi del mercato aeronautico.

«Assolto per la seconda volta nel processo dell'aeroporto di Frosinone. Si chiude definitivamente un calvario subito da me e dalla mia famiglia. Ringrazio il mio difensore avvocato Mario Di Sora per l'assistenza in giudizio. Ringrazio la magistratura giudicante per aver dimostrato per la seconda volta di essere stata serena e scevra da accettare tesi precostituite» è stato il commento di Picano. Il collegio difensivo era formato dagli avvocati Mario Di Sora, Calogero Nobile e Pierpaolo Dell'Anno.