Era stato accusato di molestie nei confronti di alunni di quarta e quinta elementare ad Esperia. A presentare denuncia erano stati alcuni genitori. Per lui l'apertura del processo presso il tribunale di Cassino al termine del quale il pm aveva chiesto una condanna a sei anni e sei mesi. Ieri la discussione della difesa e la sentenza. Il maestro, ora in pensione, è stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con l'interdizione perpetua e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori per tre anni successivi all'espiazione della pena.