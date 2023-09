Un perito e una traduttrice per trascrivere le intercettazioni telematiche e ambientali a carico dell'egiziano accusato di appartenere alla "jihad della penna".

La Corte d'assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, è chiamata a giudicare il trentottenne Fotouh Ibrahim Matar Hatem, residente a Colleferro. L'uomo nel giugno dello scorso anno era stato arrestato dai carabinieri del Ros con l'accusa di essere un "combattente virtuale" dell'Isis. In particolare per avere manifestato «sulla rete l'adesione ai suo scopi e contribuendo alla realizzazione dei suoi obiettivi, tra cui quello di fornire istruzione su come compiere atti terroristici», in base a quanto scriveva il gip nell'ordinanza di custodia cautelare.

Il pm Sergio Colaiocco a inizio udienza ha fatto riferimento al dvd realizzato dai carabinieri del Ros con 71 file, tra cui video e, per la maggior parte, testi su Telegram. Il materiale è stato acquisito dalla Corte che ha così incaricato due periti (una per la traduzione dall'arabo) per la trascrizione, per il momento, delle sole intercettazioni ambientali e telematiche. Le operazioni peritali inizieranno il 3 ottobre e dureranno 60 giorni. Anche la difesa dell'imputato, l'avvocato Gianluca Vitale ha nominato un proprio consulente.

A quel punto, è stato sentito come testimone un carabiniere di madrelingua araba. Il militare ha redatto una sintesi del materiale sequestrato. «Alcuni testi hanno un editore e uno di questi editori è dello Stato islamico - ha spiegato - Il materiale ha una diffusione limitata a quella organizzazione. Si trova su piattaforme riferibili allo stato islamico». Il teste ha precisato che, trattandosi di materiale del 2013 e 2014 «l'editoria è del precedente stato islamico, di Isis».

La difesa ha chiesto se il materiale sia facilmente reperibile sul web. «Dipende - la risposta - Si trova su archivi particolari legati a questa organizzazione. Non è materiale facilmente reperibile».

Sui contenuti il carabiniere ha aggiunto: «A volte è giurisprudenza, a volta dottrina. C'è vita sociale, propaganda, proselitismo con l'obiettivo di diffondere dogmi radicali. Nella revisione della dottrina dei cosiddetti jihadisti vengono sottolineati al massimo gli aspetti combattivi».

«Il contenuto principale è l'incitamento?», ha domandato l'avvocato. «Mirano soprattutto a quell'aspetto», ha detto il teste.

A fine udienza, a supporto della richiesta difensiva di concessione dei domiciliari, l'imputato ha reso una dichiarazione spontanea. «Vivo in Italia da anni, l'ho scelta come libero paese». Quindi ha detto di aver subito un primo arresto, di esser stato al Cpr di Gradisca prima di essere liberato, avendo ottenuto la protezione. «Avevo tutto il tempo per fuggire da Italia. Se avessi voluto. Chiedo gli arresti domiciliari non per uscire dal carcere ma per aiutare miei bambini che hanno bisogno di me. Se vengo condannato torno in carcere».

Secondo la difesa sono stati rescissi «quei legami che noi neghiamo e che la Corte può valutare nella loro non significatività. Non ha aiutato a combattere, non ha legami con i grandi capi».

L'accusa ha espresso parere contrario: «Si dice distaccato a questo tipo di condotte, ma non si capisce come essendo tutte attività che si compiono sul web». La Corte si è riservata.