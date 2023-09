Poco meno di un mese fa il caso della capretta finita alla ribalta della cronaca nazionale e che vede sotto accusa, per maltrattamenti di animali, un diciassettenne di Fiuggi.

Il giovane, tra i quattordici indagati nella vicenda del video, divenuto ormai virale, della capretta massacrata in un agriturismo di Anagni, dalle prime ore in cui è esploso il caso è stato insultato e minacciato. Minacce proseguite anche negli ultimi giorni, tanto che è stato rinviato l'interrogatorio previsto la scorsa settimana.

Il diciassettenne continua a vivere nella paura, aveva timore anche a tornare a scuola.

È stato chiesto, pertanto, e ottenuto, tramite il suo legale, di avere protezione all'entrata e uscita dall'istituto superiore da lui frequentato. Le forze dell'ordine controllano eventuali situazioni che potrebbero verificarsi ai danni dell'adolescente.

Adolescente che dovrà, dunque, essere sottoposto a interrogatorio, accompagnato dal suo legale di fiducia Giampiero Vellucci. Il diciassettenne ha intenzione di rispondere alle domande degli inquirenti per fornire un contributo all'accertamento della verità.

I fatti

L'episodio, che ha suscitato anche molto clamore mediatico, si è verificato il 27 agosto durante una festa di compleanno, per i 18 anni, in un agriturismo di Anagni tra ragazzi della Fiuggi bene. Le indagini dovranno accertare, per prima cosa, se la capretta era già morta quando è stata presa a calci dai ragazzi o se è morta in conseguenza dei colpi ricevuti e poi filmati nel video.

In uno dei video si vede un ragazzo colpire a calci la capretta, mentre attorno i suoi amici sghignazzano, si divertono e lo incitano a proseguire. La capretta, ormai morta, viene poi messa dentro una carriola e gettata oltre un muretto, tra le risate degli altri ragazzi e tra l'indignazione di quanti hanno visto il video.