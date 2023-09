Ennesimo schianto tra un'auto e uno scooter. Nell'incidente, avvenuto poco fa a Cervaro, ad avere la peggio è stato un sedicenne del posto. Il ragazzo, secondo le primissime informazioni raccolte, pare abbia riportato ferite importanti. E se si sta valutando un trasferimento a Roma. Intanto, su via Piternis, è stato interdetto il passaggio per consentire i rilievi.

Un incidente che è come sale sulle ferite, a poche ore da due momenti drammatici: le esequie prima del giovanissimo di San Pietro Infine, poi di Giulio D'Aliesio di Cassino. Il primo di 17 anni, il secondo di 19. Entrambi vittime della strada dopo uno schianto sulle loro due ruote a distanza di una settimana.