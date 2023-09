Viola la misura cautelare dell'affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato un quarantaquattrenne e trasferito nel carcere di Frosinone. Gli agenti del reparto volanti della questura di Frosinone hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare, delegata dalla procura della repubblica di Frosinone, a carico di un trentunenne, anch'egli già sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle ore notturne, poiché indiziato di svariati furti consumati recentemente in città.

Nel corso dell'attività è stato rinvenuto materiale Hi­ Tech di provenienza illecita: 11 smartphone di ultima generazione, 2 tablet ed una borsa in pelle porta Pc. Inoltre, all'interno dell'abitazione del giovane, erano presenti anche due soggetti, una donna di anni trentasette anni e un uomo di trentaquattro, entrambi gravati della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Frosinone, con divieto di ritorno nel capoluogo per tre anni.

Successivamente, sempre gli agenti del reparto volanti hanno colto in flagranza di reato di furto un trentenne, già colpito da foglio di via obbligatorio emesso dal questore. Anche per l'uomo è scattato l'arresto.