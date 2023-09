È rinviato il test di IT-Alert nella Regione Lazio fissato per domani, 21 settembre, a causa dell'allerta gialla per temporali prevista su tutto il territorio. Le date dei test, come previsto dal regolamento, possono subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali siano impegnati in attività per eventuali allerte in atto nei giorni del test o per situazioni di emergenza. La nuova data sarà comunicata su www.it-alert.gov.it

La sperimentazione, già avviata in altre regioni italiane e che interesserà tutto il territorio nazionale, servirà a mettere a punto il sistema e a verificare eventuali criticità. L'obiettivo di It-Alert è di favorire l'informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la protezione civile.

L'allerta meteo

L'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore. Si prevedono nel Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.